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    «Челси» за 35 миллионов может приобрести у «Порту» Невеша

    Полузащитник «Порту» Рубен Невеш во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Челси». По информации источника, лондонский клуб готов предложить за 19-летнего португальца 24 миллиона фунтов и бонусы, благодаря которым сумма трансфера может достигнуть 35 миллионов.

    Кроме «Челси», в услугах Невеша заинтересованы «Ливерпуль», «Валенсия» и «Ювентус». В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Порту» в Примейре четыре матча, в которых не забил голов и заработал одну желтую карточку.

    Источник: Mirror.co.uk

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    16.10.2016 13:48
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