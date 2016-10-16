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    Калитвинцев: «У меня нет претензий к своим футболистам по матчу с «Факелом»

    Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев отметил, что не намерен делать трагедии из поражения команды в матче с «Факелом» (1:2) в рамках 17-го тура ФНЛ.

    «Хотел бы поздравить «Факел» и город с победой. В характере мы хозяевам не уступили. Сама игра была очень интересной – и со стороны тренерских идей, и со стороны атмосферы, за исключением того, что привело к прерыванию матча. Счет? Раз «Факел» забил на один гол больше, значит он заслуженно выиграл. Те моменты, что у нас были – за них очков не дают. Поэтому претензий к своим футболистам у меня нет, они сделали все возможное.

    Сократился отрыв от наших преследователей. Трагедии из этого мы не делаем. Не зазорно проиграть такой команде. Тем не менее, какие-то выводы мы сделаем и будем двигаться дальше», – заявил Калитвинцев.

    Источник: ФНЛ

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    16.10.2016 11:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +87

      Polilux 16 октября 2016, 20:32

      За провокацию Факел должен был получить технарь !

      -1
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      ...
      Рейтинг: +240

      gambler35 > Polilux 16 октября 2016, 22:52

      Ты матч то хоть смотрел?

      0
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      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > Polilux 21 октября 2016, 08:00

      истинно мусарское требование и смешно но оно может быть удовлетворено ..подлицаи они шлюхи такие

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