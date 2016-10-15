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    Каррагер: «Матчи сборных – это ужасно скучно. Тренеры и фаны ненавидят их, нужно что-то менять»

    Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает перерывы на матчи сборных скучным временем.

    «Последние две недели были ужасны. Не было волнения, не было игр, о которых хочется поговорить, и голов, которые ты просто должен увидеть. В очередной раз перерыв на сборные запомнился только своей скукой. Что-то должно измениться.

    Тренеры ненавидят эти перерывы, фанаты ненавидят, да и сами футболисты не получают от этого удовольствия. К счастью, это закончилось до следующего месяца», – сказал Каррагер.

    Источник: Mirror.co.uk

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    15.10.2016 01:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 15 октября 2016, 17:18

      Это как раз клубы своими колоссальными контрактами развратили игроков. теперь они за сборные не хотят играть, потому что там нет таких денег

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 15 октября 2016, 10:00

      просто Англия хреново играет, вот они и приуныли

      4
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      Рейтинг: +1126

      richi 15 октября 2016, 09:35

      Согласен. Очень большие перерывы на игры сборных. Чемпионаты и еврокубки гораздо интереснее.

      0
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 > richi 15 октября 2016, 09:57

      точно за чем все это нужно особенно нашему чемпионату у которого короткая осень, а скоро снег морозы

      1
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      Рейтинг: +320

      T 72 15 октября 2016, 09:03

      Конечно им скучно,основные деньги в клубах,а сборную воспринимают как обязаловку

      1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 15 октября 2016, 01:45

      я не согласен. игры сборных тоже интересны

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 > x-x-x-x-x 15 октября 2016, 09:58

      чем ? поясни уважаемый Х

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