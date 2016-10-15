Каррагер: «Матчи сборных – это ужасно скучно. Тренеры и фаны ненавидят их, нужно что-то менять»

Это как раз клубы своими колоссальными контрактами развратили игроков. теперь они за сборные не хотят играть, потому что там нет таких денег
Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает перерывы на матчи сборных скучным временем.
«Последние две недели были ужасны. Не было волнения, не было игр, о которых хочется поговорить, и голов, которые ты просто должен увидеть. В очередной раз перерыв на сборные запомнился только своей скукой. Что-то должно измениться.
Тренеры ненавидят эти перерывы, фанаты ненавидят, да и сами футболисты не получают от этого удовольствия. К счастью, это закончилось до следующего месяца», – сказал Каррагер.