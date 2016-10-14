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    Широков: «Травма Промеса – колоссальная потеря для «Спартака»

    Бывший футболист «Спартака» Роман Широков считает, что повреждение форварда «красно-белых» Квинси Промеса – это огромная потеря для команды.

    «Травма Промеса – колоссальная потеря для «Спартака». Но у красно-белых достаточно хорошая обойма игроков. Наверное, кем-то они его смогут заменить.

    Что происходит со «Спартаком»? Да ничего не происходит. В принципе, это такой не очевидный, но планируемый отрезок, где красно-белые могли потерять очки. Были достаточно тяжелые матчи, и еще много таких игр впереди.

    Сейчас им вообще отступать некуда, потому что команда проиграла три матча подряд и сейчас ей предстоит встреча с непосредственным конкурентом. Нужно обязательно побеждать.

    Думаю, тренер должен себя проявить именно в атакующей игре. Все-таки домашний матч, и все зависит от того, как «Спартак» сыграет не в обороне, а в атаке», – заявил Широков.

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.10.2016 07:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 октября 2016, 08:17

      Ростову нужно быть предусмотрительней, т.к. свиньи всегда говорят,
      что Промес следующую игру пропустит, а сами его выпускают с первых
      минут и до конца матча. Так было перед игрой с Зенитом.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +519

      Dammit > vladimir-7 14 октября 2016, 12:22

      И перед Локо.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 октября 2016, 07:46

      Какая потеря?!.....он пропустит 1-2 игры...

      -1
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      Рейтинг: +767

      товрос > a-rakhmatov 14 октября 2016, 08:36

      а СПАРТАК уже проиграл 3 игры подряд,поэтому это для него большая потеря

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