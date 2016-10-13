Венгер: «В ближайшем матче с «Суонси» не сыграют Жиру и Рэмзи»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер в преддверии матча английской Премьер-лиги против «Суонси» заявил, что полузащитник Аарон Рэмзи и форвард Оливье Жиру не примут участие в игре.

«Жиру не сыграет. Рэмзи также не готов. И мне очень жаль, ведь Аарон очень усердно работал, но у него случились мелкие повреждения, которые вынуждают нас быть осторожными. Он находится на заключительном этапе восстановления, набирает физические кондиции. Но сыграть на следующей неделе – это слишком рано для Рэмзи.

Мы решили, что дадим Рэмзи провести полную предсезонную подготовку, даже если он пропустит в связи с этим больше матчей. То же самое касается Жиру. Мы должны сделать так, чтобы он заново набрал физическую форму», – заявил тренер канониров.