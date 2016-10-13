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    Салугин: «С возрастом понял, как выпить бутылку пива одним глотком»

    Нападающий «Амкара» Александр Салугин заявил, что не употребляет алкоголь уже несколько месяцев, а также рассказал, как будучи игроком ЦСКА пил пиво с Вагнером Лавом на скорость.

    «Вечером после тренировки можно позволить себя один-два бокала пива или вина. Но в какой-то момент решил вообще перестать пить на год-два, даже легкий алкоголь. Хочется выжать максимум из организма, пока время есть чего-то добиться в футболе.

    Пиво Вагнер Лав пил увереннее меня. Когда мы в Кубке УЕФА в Краснодаре обыграли «Бенфику», собрались у Самодина в комнате – у него день рождения был. Рыба, пиво и так далее. Пили с Вагнером бутылку пива на скорость. Он ее одним глотком выпил. Я тогда вообще не понимал, как так можно. С возрастом и опытом только понял», – поделился форвард.

    Источник: «Матч ТВ»

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    13.10.2016 15:35
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +272

      luke-c1 13 октября 2016, 22:20

      У меня есть футболка Салугина! Я у него её взял, когда он в ЦСКА ещё играл)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      luke-c1 13 октября 2016, 22:19

      Хитрый Вагнер споил Самодина и Салугина. Теперь один в Томи, другой в Амкаре. А сам в Турции греется))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 октября 2016, 20:42

      Так вот почему бразильцы играют лучше нас!

      Пи-ва! Пи-ва! Боч-ку! Сра-зу! В глот-ку!

      И будет тогда и на нашей улице пр...пр...празд...ник... ###

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 октября 2016, 20:29

      У Мудко спросите, тот в пол-глотка покажет как

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Коняга со стажем 13 октября 2016, 18:52

      Вагнер,пьющий пиво за Монако гоняет!) А ты где?))))Пей пиво!!!!!))))

      6
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      ...
      Рейтинг: +6

      Duken > Коняга со стажем 13 октября 2016, 21:46

      Ешь мясо!)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 13 октября 2016, 18:50

      уже несколько месяцев!!!! сука алкашей гнать сразу!! и будет норм сборная!

      -1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 13 октября 2016, 16:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А так же он тогда узнал, как сигареточку за одну тягу дунуть, напасик -другой анаши....))

      -4
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      Рейтинг: +107

      nikita08 13 октября 2016, 16:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Алик.

      -4
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      Рейтинг: +93

      barbardir 13 октября 2016, 16:14

      Лучше б блять понял, как забивать больше 9 голов за 9 лет

      10
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 13 октября 2016, 16:13

      Небось сама Канделаки интервью брала.

      0
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