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    Симонян избран послом ЧМ-2018

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян избран послом мирового первенства 2018 года в России. Об этом на своей странице в Twitter написал гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. Напомним, сегодня легендарному футболисту «Спартака» и сборной СССР исполнилось 90 лет.

    «И еще о легенде – сегодня Никита Павлович Симонян стал послом чемпионата мира по футболу 2018 года! Более достойного кандидата придумать было сложно. Ура!», – гласит сообщение.

    Источник: Twitter

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    12.10.2016 20:36
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +21

      R U B O 13 октября 2016, 10:36

      Живая легенда!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Iskandero 13 октября 2016, 00:30

      Супер! Давай до 100!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 12 октября 2016, 22:57

      правильный выбор!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 октября 2016, 22:56

      Достоин на 100 %

      3
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 12 октября 2016, 21:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мозги высохли уже, гнать таких пердунов из рфс,и из правительства

      -11
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      Рейтинг: -71

      Мамай Кокорин > KorolShut 13 октября 2016, 00:59

      Горшок сдох.

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 12 октября 2016, 21:45

      Живая легенда! Самый достойнейший кандидат!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 12 октября 2016, 21:32

      Крутой футболист был! Его рекорд (34 гола за сезон) со времен СССР и до сих пор побить никто не может!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +763

      alex1004 > diadushka 13 октября 2016, 16:08

      Отношусь к Симоняну с большим почтением, но рекорд таки побит и давно.

      1985 год. Олег Протасов (Днепр). 35 голов за сезон в Чемпионате СССР.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 12 октября 2016, 20:55

      живой человек из Спартака и сборной СССР! УРА! УРА! УРА!

      5
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 12 октября 2016, 20:44

      Живая легенда Спартака и сборной СССР! Здоровья!

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