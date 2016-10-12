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    Никифоров: «Низкая позиция сборной России в рейтинге ФИФА – повод взяться за работу и начать побеждать»

    Бывший защитник сборной России Юрий Никифоров считает, что 52-я позиция национальной команды в обновленном рейтинге ФИФА не является поводом для посыпания головы пеплом. По его мнению, нужно браться за работу и начинать побеждать, не теряя при этом оптимизма.

    – Такая низкая позиция в рейтинге понятна – сборная неудачно выступила на чемпионате Европы, в товарищеских матчах нет успехов. В национальной команде произошли перемены, которые могут исправить ситуацию и вернуть Россию на прежние позиции.

    – Место в шестом десятке среди мировых сборных серьезно бьет по имиджу российского футбола?

    – Все следят за статистикой. Положительных эмоций это не добавляет, но голову пеплом посыпать не нужно. Необходимо смотреть в будущее с оптимизмом. Остается браться за работу и начинать побеждать. В сборной идет смена поколений, в России есть хорошие футболисты.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.10.2016 19:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 13 октября 2016, 05:32

      кто живет на дне океана...?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 13 октября 2016, 02:26

      Возьмитесь

      0
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 12 октября 2016, 21:40

      Полностью согласен.

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