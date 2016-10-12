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    Гусейнов освобожден из тюрьмы

    По информации vesti.az, экс-хавбек «Габалы» и сборной Азербайджана Джавид Гусейнов вышел на свободу. Ранее 28-летнего футболиста приговорили к четырем годам тюрьмы по причине соучастия в убийстве журналиста Расима Алиева.

    Сегодня Бакинский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу на приговор против Гусейнова, в результате чего наказание было сокращено с четырех лет до 14 месяцев. В итоге футболиста освободили прямо в зале суда.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2016 17:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 12 октября 2016, 20:13

      В этой новости футбола даже меньше, чем фанатов азербайджанского футбола на этом сайте!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 12 октября 2016, 18:28

      Классная новость! Поучаствовал в мокрухе и через годик уже вышел! Красавчик Гусейнов!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 12 октября 2016, 18:05

      За убийство 14 месяц - вполне справедливо.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 октября 2016, 17:58

      К чему эта инфа? Нам предлагают порадоваться за Гусейнова? Или за азербайджанское правосудие?

      6
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