Гусейнов освобожден из тюрьмы

По информации vesti.az, экс-хавбек «Габалы» и сборной Азербайджана Джавид Гусейнов вышел на свободу. Ранее 28-летнего футболиста приговорили к четырем годам тюрьмы по причине соучастия в убийстве журналиста Расима Алиева.

Сегодня Бакинский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу на приговор против Гусейнова, в результате чего наказание было сокращено с четырех лет до 14 месяцев. В итоге футболиста освободили прямо в зале суда.