Чорлука: «Следил за загребским «Динамо» с восьми лет. Кричал плохие слова, но не дрался»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, выступавший ранее за загребское «Динамо», рассказал о теме фанатского хулиганизма в Хорватии.

– Для России этот чемпионат Европы превратился в войну фанатов. Вы играли в Загребе, вас вся эта тема фанатского хулиганизма не могла не коснуться.

– Да, «Динамо» – «Хайдук», возможно, самое жесткое дерби в Европе. Мы прилетали в Сплит, и всю ночь под нашими окнами орали фанаты «Хайдука», нам били окна в автобусе, все это было. Для нас это норма, это Балканы, и все смотрят на это спокойнее. Мы даже уже играли матч сборных Хорватия – Сербия. Правда, УЕФА запретил хорватским фанатам ехать в Сербию, а сербским – к нам. Правильно сделали.

– Вам ребенком никогда не хотелось туда, на фанатскую трибуну, где огонь и полная жесть?

– Я каждый матч смотрел «Динамо» Загреб, с 8-ми лет. И я кричал плохие слова, но не дрался. Только пару раз выбегал на поле после того, как брали чемпионство. После одного из таких забегов домой пришел штраф – полиция вычислила меня.

– Большой?

– Не. Думаю, 200-300 евро.