Луческу: «Самое позорное в футболе – это банкротство, а не понижение в классе»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о своих отношениях с президентами тех клубов, в которых ему довелось поработать, ставя в пример «Галатасарай». Именно при Луческу в «Галатасарае» произошли серьезные финансовые улучшения.

«Я был очень привязан ко всем клубам, где играл или работал тренером. Самое позорное в футболе – это банкротство, а не понижение в классе. Когда я смотрю, как крупные румынские клубы, имеющие известность и бренд в мировом футболе, исчезают один за другим, мне просто хочется плакать.

Именно поэтому я всегда старался выстраивать дружеские и теплые отношения с президентами клубов, где работал тренером. Я не ставил условий ни одному из владельцев о необходимости приобретения сверх дорогих игроков. Кроме того, я давал понять, что мы можем продать любого футболиста. Неприкосновенных игроков при современном развитии экономики быть не должно. Продав лидера команды, на его место хороший тренер всегда подыщет или вырастит адекватную замену.

Думаю, если анализировать эту составляющую футбола, то я достиг в ней успеха. Я старался помогать клубам заработать деньги. Например, когда я пришел в «Галатасарай», то там было долгов на 150 миллионов долларов. На момент моего ухода мы вышли на уровень долга в 12-20 миллионов. За довольно короткий срок они выгодно продали 14 игроков, а клуб постоянно участвовал в групповом этапе Лиги чемпионов. После этого подобное произошло со мной и в «Бешикташе», что подтверждает мои слова», – приводит слова Луческу «Футбол-Арена».