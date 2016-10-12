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    Широков станет комментатором на чемпионате мира-2018

    Бывший капитан сборной России Роман Широков готов попробовать себя новой роли. Во время проведения чемпионата мира-2018 в России он может поработать в качестве комментатора.

    «Это большая ответственность – быть волонтером, быть причастным к международному событию, стать лицом страны, мероприятия и своего вуза. Я волонтером буду вряд ли, но во время чемпионата, возможно, поработаю комментатором», – приводит слова Широкова Welcome2018.

    Стоит отметить, что бывший футболист «Спартака», «Зенита» и ЦСКА принял участие в презентации волонтерской программы чемпионата мира, которая прошла в волонтерском центре при Московском государственном институте международных отношений.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2016 10:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 12 октября 2016, 14:23

      Пидарасить будет всех и вся. прикольно послушать будет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 12 октября 2016, 12:09

      Ну чё, ёпта, усаживайтесь поудобнее,щас откомментирую этот колхоз...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +933

      alll-1 12 октября 2016, 11:25

      Колхоз ,одним словом .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 12 октября 2016, 10:45

      За что нам эта "экспрессия" ? )) Будет сидеть - "бу-бубу бу-бубу"

      1
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