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    Луис Суарес пожаловался на усталость

    Нападающий сборной Уругвая и «Барселоны» Луис Суарес опроверг информацию о травме, которая послужила поводом для замены в матче квалификации чемпионата мира-2018 против Колумбии.

    «Это была не травма, просто у меня накопилась усталость. За короткий период времени было много матчей и перелетов, но для меня главное – полностью отдаваться своей команде.

    Конечно, жаль, что мы не смогли одержать победу, хорошо хоть взяли очко в выездном матче с прямым конкурентом, да еще в таких сложных условиях. Дождь почти не повлиял на жару, а мяч был тяжелым и сильно замедлял игру», – рассказал Суарес.

    Напомним, что матч Уругвая и Колумбии закончился со счетом 2:2.

    Источник: Goal.com

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    12.10.2016 08:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 12 октября 2016, 11:20

      Луи не железный, отдыхать тоже надо.

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 12 октября 2016, 09:13

      Да что он знает об усталости! Вот Игнашевич...

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