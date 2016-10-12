Куртуа: «Я был зол на Азара за игру пяткой»

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа остался недоволен манерой игры Эдена Азара в матче отбора на ЧМ-2018 против Гибралтара (6:0).

«Я был зол на Эдена Азара, потому что он пытался играть пяткой в той части поля, где этого делать не следует.

Я очень хотел сохранить ворота в неприкосновенности. Я кричал, чтобы все поняли, что мы должны оставаться внимательными. Мы показали, что уважаем соперника. У нас есть еще полтора года, чтобы улучшить игру и подготовиться к чемпионату мира», – сказал Куртуа.