Ещенко: «Понимаю, что в сборной идет омоложение»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко готов принять приглашение в сборную России, если оно поступит.

– Наблюдали в воскресенье за встречей Россия – Коста-Рика?

– Включил, успел увидеть, как пропустили первый гол, потом сразу второй, затем Самедов один отквитал. А дальше посмотреть, к сожалению, не получилось. Только счет позже узнал.

– Какие-то впечатления остались от увиденного?

– Стадион очень хороший (смеется).

– Вы сами для себя еще не закрыли вопрос со сборной?

– Нет, но прекрасно понимаю, что сейчас готовят команду к домашнему чемпионату мира, поэтому идет омоложение.

– Жирков даже старше вас, но его стабильно вызывают.

– Тоже объяснимо: должны ведь быть опытные футболисты, которые помогали бы в становлении коллектива. Совсем от них отказываться нельзя.

– Но не отклоните же вы приглашение Черчесова, если оно все-таки поступит?

– (Смеется.) Ну конечно нет.