Ещенко: «Понимаю, что в сборной идет омоложение»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко готов принять приглашение в сборную России, если оно поступит.
– Наблюдали в воскресенье за встречей Россия – Коста-Рика?
– Включил, успел увидеть, как пропустили первый гол, потом сразу второй, затем Самедов один отквитал. А дальше посмотреть, к сожалению, не получилось. Только счет позже узнал.
– Какие-то впечатления остались от увиденного?
– Стадион очень хороший (смеется).
– Вы сами для себя еще не закрыли вопрос со сборной?
– Нет, но прекрасно понимаю, что сейчас готовят команду к домашнему чемпионату мира, поэтому идет омоложение.
– Жирков даже старше вас, но его стабильно вызывают.
– Тоже объяснимо: должны ведь быть опытные футболисты, которые помогали бы в становлении коллектива. Совсем от них отказываться нельзя.
– Но не отклоните же вы приглашение Черчесова, если оно все-таки поступит?
– (Смеется.) Ну конечно нет.