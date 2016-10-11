Погба: «Не всегда приятно слышать о себе плохие вещи»

Полузащитник сборной Франции Поль Погба, ставший автором победного гола в матче отборочного турнира к ЧМ против Голландии (1:0), поделился своими впечатлениями.

«Это правда, что мне не всегда приятно слышать плохие вещи о себе. Но это часть футбола. Стараюсь всегда оставаться сосредоточенным на поле. Всегда выступаю на 100 процентов своих возможностей. Я еще расту и учусь. Я еще молод, но люби забывают об этом», – сказал Погба.