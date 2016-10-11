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    Погба: «Не всегда приятно слышать о себе плохие вещи»

    Полузащитник сборной Франции Поль Погба, ставший автором победного гола в матче отборочного турнира к ЧМ против Голландии (1:0), поделился своими впечатлениями.

    «Это правда, что мне не всегда приятно слышать плохие вещи о себе. Но это часть футбола. Стараюсь всегда оставаться сосредоточенным на поле. Всегда выступаю на 100 процентов своих возможностей. Я еще расту и учусь. Я еще молод, но люби забывают об этом», – сказал Погба.

    Источник: L' Equipe

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    11.10.2016 01:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 11 октября 2016, 09:29

      А когда приятно слышать о себе плохие вещи?
      Ты конечно молодец, но нужно прибавлять уже...

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