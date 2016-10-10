Кирьяков: «Над предложением «Арсенала» не думал, согласился сразу»

Новый главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков подчеркнул, что не раздумывал над предложением «канониров», а сразу дал положительный ответ. Также специалист сообщил, что состав тренерского штаба красно-желтых будет сформирован по ходу чемпионата.

«Меня пригласил президент «Арсенала» Гурам Аджоев. Думал недолго, такими предложениями не разбрасываются. Даже не взвешивал «за» и «против», а сразу положительно ответил и стал собирать информацию по команде и игрокам. Работать начал почти сразу.

Что касается тренерского штаба и моих помощников, то все находится в рабочем режиме, пока было не до этого. У нас на носу очень важная игра с сильным соперником, поэтому решать, кто войдет в тренерский штаб, будем по ходу движения», – сказал Кирьяков.