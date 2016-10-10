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    «Шанхай Шеньхуа» предложил Манджукичу контракт на 32 миллиона

    Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич в ближайшее время может продолжить карьеру в Китае. Как сообщает La Stampa, 30-летний форвард получил предложение от «Шанхай Шеньхуа» подписать четырехлетний контракт с зарплатой 8 миллионов евро в год.

    В нынешнем сезоне чемпионата Италии Манджукич провел шесть матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Его рыночная стоимость составляет 18 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2016 14:28
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 10 октября 2016, 17:49

      кто победит китай или братья м..... всё дело в том кто как полодится будет и захватывать территории,... ну геймеры четко понимают

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      Рейтинг: +2648

      swot1205 10 октября 2016, 17:11

      в принципе, да..отпахал можно и года 3-4 бабла подсрубить

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      Рейтинг: +500

      Juve1897 10 октября 2016, 16:49

      За 32 можно отдать. Есть Пьяца, плюс вполне вероятно что зимой кто то из пары Санчес, Кавани переберётся в Турин. Жуку уважение и спасибо!

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 > Juve1897 10 октября 2016, 17:14

      32млн это он получит за 4 года...а за сколько готовы купить ничего не сказано

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      Рейтинг: +2269

      dyema 10 октября 2016, 15:57

      ПОРА ДЕНЮЖЕК НА СТАРОСТЬ ПОДКОПИТЬ)))

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 10 октября 2016, 14:57

      В 30 лет можно и уезжать.

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      Рейтинг: +720

      Flydis 10 октября 2016, 14:52

      Следует признать, что Манджукич уже не тот, что был в Баварии. Так что Юве ничего не потеряет отпустив его, особенно если учитывать тот факт, что Аллегри делает ставку на связку Игуаин - Дибала

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      Рейтинг: +2909

      zatonn > Flydis 10 октября 2016, 16:01

      Да, Вы правы, в своё время Пеп сделал гнусное дело. Но если Марио уедет в Китай, то для европейского футбола он потерян. На мой взгляд, ещё рановато.

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 10 октября 2016, 14:36

      В свое время МЛС собирал,теперь Китай!)

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