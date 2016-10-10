«Шанхай Шеньхуа» предложил Манджукичу контракт на 32 миллиона

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич в ближайшее время может продолжить карьеру в Китае. Как сообщает La Stampa, 30-летний форвард получил предложение от «Шанхай Шеньхуа» подписать четырехлетний контракт с зарплатой 8 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Манджукич провел шесть матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Его рыночная стоимость составляет 18 миллионов евро.