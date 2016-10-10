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    Мостовой: «У сборной России невысокий уровень. Класс наших игроков оставляет желать лучшего»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой остался недоволен игрой национальной команды в товарищеском матче против Коста-Рики (3:4).

    «Я был на стадионе во время матча. Отталкиваться нужно от того, что мы пропустили четыре мяча от команды среднего класса. Можно рассказывать, что Коста-Рика участвовала в чемпионате мира, что у нее вратарь из «Реала», но это все отговорки. Не помню, чтобы она кого-то обыгрывала, забив четыре мяча.

    У сборной России непростая ситуация — можно отдыхать и полтора года экспериментировать, но реальных соперников и борьбы не будет. Наша команда не виновата, что она хозяйка чемпионата. Но нельзя пропускать так много мячей. Такой шикарный стадион, открытие, полные трибуны, а команда проигрывает 3:4. У сборной России невысокий уровень, что мы увидели в матче с Коста-Рикой, а до этого на чемпионате Европы. Класс наших футболистов оставляет желать лучшего», — сказал Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.10.2016 13:38
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    Комментарии22
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 10 октября 2016, 17:54

      мостовой играл нормально..... но и коста рика играла играла не напрягаясь ... всё таки ей денег заплатили чтоб приехали и хозяев слишком не обидели, и еслиб невася и negrito так бы была ничейка , а так вышло что вышло

      -3
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 10 октября 2016, 17:07

      ужасная игра сборной!!! За исключением самедова похвалить больше некого! Тренеру предстоит колоссальная работа! Когда же выкинут смольникова ???? Куда вы смотрите???? С уважением к братьям Березуцким - вы своё уже отыграли!

      -2
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 10 октября 2016, 17:01

      У нас в составе Жирков и Самедов самые техничные игроки команды... людям по 33 года - их наигрывают в основном составе. ЗАЧЕМ?! у нас есть два года, чтобы команду молодую собрать. Техники нет, так хоть связки, взаимопонимание наладить.

      3
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 10 октября 2016, 16:43

      мостовой такой глупый.В рейтинге фифа коста-рика на 18ой позиции.Они Приехали боевым сыграным годами составом играть и напротив наша сборная в которой 14 новичков и в каждой линии существенные потери и не сыгранность.Да много не получалось но почему нельзя отметить движение вперёд жажду борьбы ,почти прекратили вратарю откатывать назад...моменты создавали,в стыки шли....

      0
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      Рейтинг: +104

      M.B. 10 октября 2016, 16:24

      Я,поражаюсь.
      Вспомни тов.Мостовой ,как ты себя вел на ЧЕ в Португалии 2004?
      Какие интервью давал патриотические ?
      Какая обстановка из-за тебя тогда сложилась в сборной?
      А,теперь он рассуждает о невысоком классе игроков.
      Козел.

      3
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      Рейтинг: +992

      опус 2 10 октября 2016, 16:08

      Как вариант-собрать в один клуб лучших российских игроков и наигрывать к ЧМ ! В советское время это делали .Может что и получится,за счёт сыграности и физики.А так ,даже Коста Рика., индивидуально сильнее нас

      0
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV > опус 2 10 октября 2016, 17:57

      ну это надо делать раньше как амерекосы , пяток лет всем командам в игре с этой 17 очки в копилку, так они создали свою первую сборную по хоккею , до этого были только Канада и СССР

      -3
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      Рейтинг: +2269

      dyema 10 октября 2016, 16:02

      Так шёл бы детей учить мастерству,глядишь пользу какую-нибудь принёс)))

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 10 октября 2016, 16:00

      А Мостовому есть, что вспомнить?

      -1
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      Рейтинг: +28

      Вамфири 10 октября 2016, 15:55

      эххх,не показала сборная рекорд Зенита,когда у маккаби с 3-0 победу 3-4 одержали!!! здесь конечно идентичный счет....но не в нашу пользу!!!! Оборона конечно-это наша походу вечная проблема!!!!

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 10 октября 2016, 15:41

      У Исландии игроки тоже невысокового уровня, но сплочённость и характер игроков дают результат и за командой приятно смотреть.

      2
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