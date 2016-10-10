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    Тренер «Терека» советует Овчинникову не касаться темы с Емельяненко

    Тренер вратарей «Терека» Рамзан Цуцулаев отреагировал на слова бывшего вратаря сборной России Сергея Овчинникова о том, что он поддерживает Федора Емельяненко в конфликте с бойцами из Чечни.

    «Хотелось бы знать, с чего ради Овчинников взялся за комментарии, не имеющие отношения к его профессиональной деятельности и тем более не владея полной достоверной ситуацией. Я в отличие от Овчинникова живу в этой республике и вижу своими глазами, сколько полезного делается в Чечне для развития спорта. И поэтому, несомненно, я на стороне нашего бойцовского клуба.

    Футбольному тренеру не стоило подливать масла в огонь в известном вопросе о бойцовском вечере. А если Овчинникова мучает вопрос, кто в этом случае моська, а кто слон, я, как коллега, готов оказать посильную помощь и подтвердить, что его вариант – собака», – сказал Цуцулаев.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    10.10.2016 13:06
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 10 октября 2016, 17:21

      Звери они и в Африке и в горах звери. Чурки дырявые.

      7
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 10 октября 2016, 17:20

      че за конфликт? я че то упустил

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +14

      Maximus_098 10 октября 2016, 17:08

      Что за глупая горная логика?
      Мало того что все кто хоть как-то высказались против слов Федора , даже просто уважения не заслуживают , так они еще и полную чушь несут!
      И что если он человек другой деятельности , он что не может высказать свою точку зрения и свое мнение?
      Или все люди не имеющие отношения к боевым единоборствам должны молчать в тряпочку?
      Рамзан Цуцулаев если вы такой знаток единоборств , то тогда лучше посоветуйте не Сергею Овчинникову , а тем людям кто устраивал эти детские бои почитать стандартные правила MMA , чтобы впредь таких скандалов не возникало!

      4
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 10 октября 2016, 15:39

      Скоро еще человек 50 подъедет, чтобы за этого Рамзана заступиться.

      0
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      Рейтинг: +16

      a33uggo 10 октября 2016, 15:24

      Всё это конечно хорошо, но когда так открыто поливают грязью уважаемого во всем мире Федора Емельяненко, при это переходя все рамки дозволенного, официальные и не очень лица из Чечни - хочется просто спросить у руководства - ДОКОЛЕ?

      6
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 10 октября 2016, 13:48

      Россия поставлена в тупик.Либо кормить диких животных, либо гражданская война...Ну не уживутся никогда истинно русские с тем народом,что в горах.Дикие они,просто дикие...Дикие для нас...

      15
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Alimpasha 10 октября 2016, 17:04

      Приезжай на Апрашку понюхай ноги своих любимых горцев, еблан! Хуету услышал от пьяных щей и теперь всем расхваливает, кусок говна!

      0
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 > С-Пб on-line 10 октября 2016, 17:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Твой язык такой же как и твои вонючие ноги

      -4
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Борз-95 11 октября 2016, 09:03

      Корш ун, ссать стоя научись, досихпор сидя ссышь

      -1
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 10 октября 2016, 13:45

      Обнаглели....

      8
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 10 октября 2016, 13:16

      федя накажет их

      9
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