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    Булыкин: «Сегодняшний матч закончится победой сборной России со счетом 2:1»

    Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча россиян и Коста-Рики. Напомним, матч начнется в 16:00 по московскому времени на новом стадионе в Краснодаре.

    «Сегодня сборной России нужно проверить свои силы против команды, которая любит и умеет играть в атаке. У Коста-Рики отличный вратарь, будет интересно посмотреть, как наши нападающие с ним справятся. Коста-Рика уже наделала много шума на чемпионате мира в 2014 году, поэтому сборной России нужно быть готовой на 100 процентов. Подопечным Станислава Черчесова предстоит непростой матч, но они должны показать хороший футбол.

    Что касается линии нападения, то, наверное, в стартовом составе выйдет Артем Дзюба. Затем можно ожидать появления Дмитрия Полоза или Кирилла Панченко. Динамовского нападающего вызвали авансом, чтобы посмотреть на него. ФНЛ и РФПЛ – это разные вещи, поэтому тренер хочет увидеть, как он будет выглядеть на таком уровне. Сегодняшний матч закончится победой сборной России со счетом 2:1», – заявил Булыкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.10.2016 14:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +23

      АНЖИ ЦАХУР 9 октября 2016, 22:08

      ванга хер.в

      0
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      Рейтинг: +26

      World_football 9 октября 2016, 15:09

      Булдыжник,иди к черту с прогнозами со своими,ностардамус нашелся

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 9 октября 2016, 15:06

      Вот истинный профессионал футбольного дела. Плеать...

      0
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      Рейтинг: +62

      omnikolaev 9 октября 2016, 14:29

      новый альбом FIFA 365 и бокс наклеек ждут тебя, Дима.

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