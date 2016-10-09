Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ташуев: «Беленов точно будет конкурировать с Акинфеевым за место в сборной»

    Известный российский специалист Сергей Ташуев прокомментировал вызов в сборную России вратаря Александра Беленова. Напомним, что страж ворот «Анжи» был вызван в национальную команду вместо травмированного Игоря Акинфеева.

    «Сашу я знаю очень хорошо, он начинал у меня в белгородском «Салюте». Уже тогда он был амбициозен и мечтал играть за сборную, и, мне кажется, учитывая данные и опыт Беленова, его мечта сбылась поздновато. Может ли Беленов стать первым номером сборной? Мы не знаем, как дальше пойдeт реабилитация Акинфеева, но не дай бог, конечно, что она затянется. Думаю, что Беленов точно будет конкурировать с Акинфеевым за место в сборной.

    Это разноплановые вратари. Акинфеев поменьше ростом, быстрый, умный и опытный голкипер. Беленов хорошо играет на выходах, Саша мощнее и медленнее, он более фундаментальный, что ли», — сказал он.

    Источник: Euro-football.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2016 10:33
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +992

      опус 2 9 октября 2016, 13:57

      Я думаю,для начала,ему надо побороться с Крицюком

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Amir005 9 октября 2016, 13:56

      Красава Беля

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8122

      nik55 9 октября 2016, 13:28

      удачи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      ТЕКСТИЛЬ 9 октября 2016, 12:59

      чего стоят взятые пенальти.удачи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 9 октября 2016, 11:35

      сейчас он лучше Акинфеева.... просто ......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 9 октября 2016, 11:02

      Только в России "делают" незаменимых и расстаются с ними при завершении карьеры, и ни о какой здоровой конкуренции речи нет! В СССР за ошибки, повлиявшие на поражение, допущенные вратарями, этих же вратарей убирали из сборной и больше о них не вспоминали! А сейчас Акинфеева приравняли с богом и он в стане неприкасаемых! Хотя по надежности он 6-7 в рейтинге!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Serjoga 9 октября 2016, 13:45

      "В СССР за ошибки, повлиявшие на поражение, допущенные вратарями, этих же вратарей убирали из сборной и больше о них не вспоминали" - Эпоха Яшина (дублёр Маслаченко), эпоха Рудакова (Банников, Пшеничников), во второй половине 70-х: Астаповский, Пильгуй, Дегтерев, эпоха Дасаева (дублёр Чанов). Были основные вратари, были вторые номера, были разово привлекавшиеся по случаю, ага. А кого отстранили за ошибки, просвети.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 9 октября 2016, 10:51

      Ждём Беленова на поле.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +415

      radga 9 октября 2016, 10:48

      Беленов классный вратарь. Кто из них будет в сборной №1 решать Саламычу. Боюсь как бы он не оказался в Зените. Надеюсь, что это будет не так.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 октября 2016, 10:37

      С вратарями проблем нет.Беленов,Джанаев,Крицюк...Достойные ребята !

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11