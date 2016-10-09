Ташуев: «Беленов точно будет конкурировать с Акинфеевым за место в сборной»

Известный российский специалист Сергей Ташуев прокомментировал вызов в сборную России вратаря Александра Беленова. Напомним, что страж ворот «Анжи» был вызван в национальную команду вместо травмированного Игоря Акинфеева.

«Сашу я знаю очень хорошо, он начинал у меня в белгородском «Салюте». Уже тогда он был амбициозен и мечтал играть за сборную, и, мне кажется, учитывая данные и опыт Беленова, его мечта сбылась поздновато. Может ли Беленов стать первым номером сборной? Мы не знаем, как дальше пойдeт реабилитация Акинфеева, но не дай бог, конечно, что она затянется. Думаю, что Беленов точно будет конкурировать с Акинфеевым за место в сборной.

Это разноплановые вратари. Акинфеев поменьше ростом, быстрый, умный и опытный голкипер. Беленов хорошо играет на выходах, Саша мощнее и медленнее, он более фундаментальный, что ли», — сказал он.