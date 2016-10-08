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    Буффон: «Нахожу неприличным освистывание Монтоливо, когда он играет в футболке сборной»

    Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон раскритиковал болельщиков, которые освистывают Риккардо Монтоливо.

    «Хочу начать с того, что желаю Монтоливо всего хорошего и скорейшего выздоровления. Также хочу отметить, что считаю непристойным освистывание Монтоливо, когда он играет за сборную, потому что он из тех, кто всегда отдает душу и сердце за футболку национальной команды.

    Он несколько раз тяжело травмировался в матчах сборной, но никогда не бросал свою страну», – сказал Буффон.

    Напомним, Монтоливо получил травму в матче отбора на ЧМ-2018 против сборной Испании (1:1), из-за которой выбыл на полгода.

    Источник: Football Italia

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    08.10.2016 22:00
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