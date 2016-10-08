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    Галицкий стал экскурсоводом на арене «Краснодара»

    Президент и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий на некоторое время стал гидом на новом стадионе команды. Бизнесмен лично организовал для представителей СМИ экскурсию, продемонстрировав им инфраструктуру, а также то, как непосредственно устроена сама арена.

    Завтрашний день станет для стадиона «быков» историческим: арена примет свой первый матч – в контрольной встрече сыграют сборные России и Коста-Рики.

    Источник: Twitter

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    08.10.2016 12:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 8 октября 2016, 15:48

      Галицкий молодец!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +585

      tilvan 8 октября 2016, 14:35

      самый крутой стадион на данный момент!
      жаль, что там не проведут матчи ЧМ

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +71

      PoMka31 8 октября 2016, 14:09

      красота!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1423

      Parham 8 октября 2016, 13:30

      Только аплодисменты!!!!

      5
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