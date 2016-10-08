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    Коло Туре: «Байи может стать одним из лучших защитников в мире»

    Защитник «Селтика» Коло Туре считает, что Эрик Байи в ближайшее время может стать знаковой фигурой в «Манчестер Юнайтед».

    «Ему нравится город и он действительно хороший мальчик. Байи высокий, технически очень сильный и блестяще видит поле. Думаю, у него светлое будущее в «Манчестер Юнайтед». Эрик имеет все шансы и дальше прогрессировать и стать одним из лучших защитников в мире», – заявил Туре.

    Источник: Tribalfootball

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    08.10.2016 08:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 8 октября 2016, 11:40

      Да, крутой деф, ещё бы к нему в пару более сильного партнёра прикупить, а не привозника Смоллинга и с защитной линией будет, по-крайней мере по персоналиям, полный порядок.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 8 октября 2016, 08:57

      Мне тоже нравиться, как он играет.

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