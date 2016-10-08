Коло Туре: «Байи может стать одним из лучших защитников в мире»

Защитник «Селтика» Коло Туре считает, что Эрик Байи в ближайшее время может стать знаковой фигурой в «Манчестер Юнайтед».

«Ему нравится город и он действительно хороший мальчик. Байи высокий, технически очень сильный и блестяще видит поле. Думаю, у него светлое будущее в «Манчестер Юнайтед». Эрик имеет все шансы и дальше прогрессировать и стать одним из лучших защитников в мире», – заявил Туре.