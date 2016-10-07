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    Леонтьев хочет играть за «Спартак» в Премьер-лиге

    Полузащитник «Спартака-2» Игорь Леонтьев поделился мнением об уровне Футбольной национальной лиги, а также подчеркнул, что готов выступать за основную команду красно-белых.

    — Что скажете об уровне ФНЛ?

    — Если сравнивать со вторым дивизионом, то он намного выше. Скорости, класс игроков, стадионы, количество болельщиков — все другое. Но мы уже чувствуем себя в этой лиге уверенно. Особенно нравится, что на «Спартак-2» приходят зрители. Это приятно, даже если болеют против тебя. И еще важнее, что на выездные матчи всегда прибывает группа спартаковских болельщиков. Нас даже во Владивостоке поддерживали! После финального свистка подходим к трибуне и благодарим ребят.

    — К возможному дебюту в РФПЛ готовы?

    — Там скорости и класс исполнителей еще выше, это очевидно. Но чувствую в себе силы играть, тем более что уже работал с главной командой. Психологических проблем точно быть не должно. Готов доказывать.

    Источник: ФК «Спартак»

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    07.10.2016 13:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 7 октября 2016, 16:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Певец Леонтьев? Так ему же под 70. Во молодец. Видать уровень игроков таков, что он всерьез надеется поиграть за Спартак в Пельмень-лиге. Пожелаю ему удачи, а то его уже забывать начали.

      -4
      Ответить
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      Рейтинг: +33561

      oyabun 7 октября 2016, 14:52

      По предсезонке произвел очень хорошее впечатление своей игрой в товарищеских встречах. Надо подтягивать парня к основе. Если не давать таким как он шанс, то о какой смене поколений можно говорить?

      1
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      Рейтинг: +62

      omnikolaev 7 октября 2016, 14:36

      посмотрел статистику его, последнее результативное действие его произошло в июле 15 года. ФНЛ это максимум для него, уже 22...

      -3
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      Рейтинг: +585

      tilvan 7 октября 2016, 14:34

      было подумал, что Валерий

      2
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