Леонтьев хочет играть за «Спартак» в Премьер-лиге

Певец Леонтьев? Так ему же под 70. Во молодец. Видать уровень игроков таков, что он всерьез надеется поиграть за Спартак в Пельмень-лиге. Пожелаю ему удачи, а то его уже забывать начали.
Полузащитник «Спартака-2» Игорь Леонтьев поделился мнением об уровне Футбольной национальной лиги, а также подчеркнул, что готов выступать за основную команду красно-белых.
— Что скажете об уровне ФНЛ?
— Если сравнивать со вторым дивизионом, то он намного выше. Скорости, класс игроков, стадионы, количество болельщиков — все другое. Но мы уже чувствуем себя в этой лиге уверенно. Особенно нравится, что на «Спартак-2» приходят зрители. Это приятно, даже если болеют против тебя. И еще важнее, что на выездные матчи всегда прибывает группа спартаковских болельщиков. Нас даже во Владивостоке поддерживали! После финального свистка подходим к трибуне и благодарим ребят.
— К возможному дебюту в РФПЛ готовы?
— Там скорости и класс исполнителей еще выше, это очевидно. Но чувствую в себе силы играть, тем более что уже работал с главной командой. Психологических проблем точно быть не должно. Готов доказывать.