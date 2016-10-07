Шунин: «Были предложения из Премьер-лиги, но я решил остаться»

Молодец Антон, что остался, видно уже давно, что ты настоящий Динамовец, что Динамо у тебя в сердце. Сколько проигрывал конкуренцию Габулову, Карчемарскасу, Березовскому, Нуну... Но ты остался и доказал, что руки опускать никак нельзя, ты молодец. Удачи тебе и побольше сухих игр в рамке!
Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал о том, почему не захотел покидать столичный клуб после вылета в ФНЛ.
– Денисова позвали в “Локомотив”, Ионова – в ЦСКА. Вам не было обидно, что вы остались в первом дивизионе?
– На самом деле у меня были предложения из Премьер-лиги.
– Почему не договорились?
– Я посчитал, что в этой ситуации надо остаться в “Динамо”. Вырос в этом клубе и тоже несу ответственность за вылет. Решил, что будет правильнее остаться и исправить ситуацию. Мне самому было очень тяжело в тот момент. И я сказал себе, что необходимо сделать все от себя зависящее, чтобы решить вместе с бело-голубыми поставленную задачу.
– Вас до сих пор сильно гложет то, что “Динамо” оказалось в первом дивизионе?
– Все это ужасно… Тем более “Динамо” никогда не покидало высшую лигу. Я всю жизнь играю в этом клубе. Конечно, больно. Но нам надо сделать все от себя зависящее, чтобы вернуться в премьер-лигу и больше никогда не оказываться в первом дивизионе.