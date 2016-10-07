Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Шунин: «Были предложения из Премьер-лиги, но я решил остаться»

    Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал о том, почему не захотел покидать столичный клуб после вылета в ФНЛ.

    – Денисова позвали в “Локомотив”, Ионова – в ЦСКА. Вам не было обидно, что вы остались в первом дивизионе?

    – На самом деле у меня были предложения из Премьер-лиги.

    – Почему не договорились?

    – Я посчитал, что в этой ситуации надо остаться в “Динамо”. Вырос в этом клубе и тоже несу ответственность за вылет. Решил, что будет правильнее остаться и исправить ситуацию. Мне самому было очень тяжело в тот момент. И я сказал себе, что необходимо сделать все от себя зависящее, чтобы решить вместе с бело-голубыми поставленную задачу.

    – Вас до сих пор сильно гложет то, что “Динамо” оказалось в первом дивизионе?

    – Все это ужасно… Тем более “Динамо” никогда не покидало высшую лигу. Я всю жизнь играю в этом клубе. Конечно, больно. Но нам надо сделать все от себя зависящее, чтобы вернуться в премьер-лигу и больше никогда не оказываться в первом дивизионе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.10.2016 08:49
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 7 октября 2016, 18:43

      Молодец Антон, что остался, видно уже давно, что ты настоящий Динамовец, что Динамо у тебя в сердце. Сколько проигрывал конкуренцию Габулову, Карчемарскасу, Березовскому, Нуну... Но ты остался и доказал, что руки опускать никак нельзя, ты молодец. Удачи тебе и побольше сухих игр в рамке!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      olebar73 7 октября 2016, 18:35

      Пусть Антон станет чемпионом в премьер-лиге с московским "Динамо".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +217

      Salamоn 7 октября 2016, 10:01

      Молодец,что остался,хоть какой-то плюс для Динамо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -101

      polyshuk23 7 октября 2016, 09:43

      Молодец Антоха ,настоящий ДИНАМОВЕЦ И МЫ ВЕРНЕМСЯ В ПРЕМЬЕРУ

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11