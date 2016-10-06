Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кирьяков: «Над предложением «Арсенала» долго не думал. Работать в РФПЛ – вызов для меня»

Кирьяков: «Над предложением «Арсенала» долго не думал. Работать в РФПЛ – вызов для меня»

6 октября 2016, 15:06
3

Российский специалист Сергей Кирьяков прокомментировал свое назначение на пост главного тренера тульского «Арсенала».

– Сергей Вячеславович, поздравляем вас с назначением. Долго ли раздумывали над предложением?

– Спасибо за поздравления. Хочу поблагодарить президента «Арсенала» Гурама Захаровича Аджоева за оказанное доверие. Работа в команде Премьер-лиги – это вызов для меня. Поэтому я долго не думал и с удовольствием принял предложение. Есть понимание, в какую сторону нам двигаться. Сразу скажу, что три забитых мяча в стартовых турах – плохой показатель. Будем над этим работать. Благо, есть время.

– С чего планируете начать работу?

– Сейчас не готов говорить об изменениях в тренировочном процессе. Уже вечером мы сядем и все спланируем. Поймем, нужны ли товарищеские игры, найдем ли мы хорошего соперника для спарринга, кто в списке травмированных игроков.

– Каким будет рисунок игры «Арсенала» при тренере Кирьякове?

– Уже 16 октября все будет видно в матче с «Краснодаром». Часть плана я озвучил – мы хорошо поработаем в нападении. Болельщики хотят видеть победы, голевые моменты и голы соответственно.

– Какие изменения произойдут в тренерском штабе?

– В ближайшие день-два все узнаете. Мы занимаемся этим вопросом.

– Что хотите сказать болельщикам?

– В Туле богатые футбольные традиции. Знаю об этом с малых лет, все-таки я родился рядом, в соседней с Тульской Орловской области. В те времена мы с завистью смотрели на тульскую команду, что делают в Туле для развития футбола и сколько народу приходит на стадион. Я попал в футбольный город. Мне дали шанс сделать так, чтобы команда тут играла в хороший футбол.

– Какие впечатления от инфраструктуры клуба?

– Все нормально. Главное – на базе есть футбольное поле. Остальными вопросами займется президент. Знаю, что планируются работы по улучшению во всех направлениях.

Источник: ФК «Арсенал» Тула
Россия. Премьер-лига Арсенал Кирьяков Сергей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ТЕКСТИЛЬ
1475764635
что ты спланируеш?первая твоя победа от КРАСНОДАРА 0-5
Ответить
sochi-2013
1475768269
Удачи! Не с Краснодаром, а вообще. Найди такого же напа, каким был сам.
Ответить
Главные новости
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
1
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
Вчера, 22:10
1
Платини назвал Сафонова «решетом»
Вчера, 21:57
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
2
Все новости
Все новости
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
2
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
1
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
14
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
Вчера, 18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
Вчера, 18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
Вчера, 18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
Вчера, 18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
Вчера, 18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
Вчера, 17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
Вчера, 17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
Вчера, 17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
Вчера, 17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
Вчера, 17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
Вчера, 17:17
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
Вчера, 17:06
2
«Зениту» посоветовали не назначать Слуцкого вместо Семака
Вчера, 16:53
2
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
Вчера, 16:46
1
Радимов сказал, как изменился «Краснодар» без Сперцяна
Вчера, 16:31
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+