Кирьяков: «Над предложением «Арсенала» долго не думал. Работать в РФПЛ – вызов для меня»

Российский специалист Сергей Кирьяков прокомментировал свое назначение на пост главного тренера тульского «Арсенала».

– Сергей Вячеславович, поздравляем вас с назначением. Долго ли раздумывали над предложением?

– Спасибо за поздравления. Хочу поблагодарить президента «Арсенала» Гурама Захаровича Аджоева за оказанное доверие. Работа в команде Премьер-лиги – это вызов для меня. Поэтому я долго не думал и с удовольствием принял предложение. Есть понимание, в какую сторону нам двигаться. Сразу скажу, что три забитых мяча в стартовых турах – плохой показатель. Будем над этим работать. Благо, есть время.

– С чего планируете начать работу?

– Сейчас не готов говорить об изменениях в тренировочном процессе. Уже вечером мы сядем и все спланируем. Поймем, нужны ли товарищеские игры, найдем ли мы хорошего соперника для спарринга, кто в списке травмированных игроков.

– Каким будет рисунок игры «Арсенала» при тренере Кирьякове?

– Уже 16 октября все будет видно в матче с «Краснодаром». Часть плана я озвучил – мы хорошо поработаем в нападении. Болельщики хотят видеть победы, голевые моменты и голы соответственно.

– Какие изменения произойдут в тренерском штабе?

– В ближайшие день-два все узнаете. Мы занимаемся этим вопросом.

– Что хотите сказать болельщикам?

– В Туле богатые футбольные традиции. Знаю об этом с малых лет, все-таки я родился рядом, в соседней с Тульской Орловской области. В те времена мы с завистью смотрели на тульскую команду, что делают в Туле для развития футбола и сколько народу приходит на стадион. Я попал в футбольный город. Мне дали шанс сделать так, чтобы команда тут играла в хороший футбол.

– Какие впечатления от инфраструктуры клуба?

– Все нормально. Главное – на базе есть футбольное поле. Остальными вопросами займется президент. Знаю, что планируются работы по улучшению во всех направлениях.