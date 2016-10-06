Обамеянг договорился с «Боруссией» о своем уходе в «Реал» следующим летом

Нападающий «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг покинет дортмундскую команду следующим летом. Сообщается, что 27-летний форвард договорился с руководством «шмелей» о том, что уйдет в летнее трансферное окно 2017 года в «Реал». Клуб дал слово, что не станет препятствовать трансферу габонца.

Единственной причиной, которая может помешать Обамеянгу перейти в «Реал» – запрет на трансферы, наложенный ФИФА на мадридский клуб. Если санкции со «сливочных» не будут сняты, то футболист будет заявлен за испанцев лишь в январе 2018 года.