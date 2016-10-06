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  • Обамеянг договорился с «Боруссией» о своем уходе в «Реал» следующим летом

Обамеянг договорился с «Боруссией» о своем уходе в «Реал» следующим летом

6 октября 2016, 14:03
4

Нападающий «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг покинет дортмундскую команду следующим летом. Сообщается, что 27-летний форвард договорился с руководством «шмелей» о том, что уйдет в летнее трансферное окно 2017 года в «Реал». Клуб дал слово, что не станет препятствовать трансферу габонца.

Единственной причиной, которая может помешать Обамеянгу перейти в «Реал» – запрет на трансферы, наложенный ФИФА на мадридский клуб. Если санкции со «сливочных» не будут сняты, то футболист будет заявлен за испанцев лишь в январе 2018 года.

Источник: Goal.com
Германия. Бундеслига Испания. Примера Реал Боруссия Д Обамеянг Пьер-Эмерик
Комментарии (4)
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zatonn
1475753546
Вилами по воде писано. Ещё зимнее трансферное окно не настало, а тут уже про летнее слухи. Смешно.
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alexis02lion
1475757057
Ожидалось. Но полгода без игровой практики тоже не дело. Или как Арда Туран и Суарес в Барсе будет тренироваться вместе с командой и всё.
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DIMON425
1475767994
этот реал хапает игроков, а толку ни кого
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