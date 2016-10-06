Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Адамов: «Аршавин далеко не глупый человек»

    Бывший игрок сборной России Роман Адамов уверен, что его бывший партнер по национальной команде Андрей Аршавин мог бы стать неплохим тренером. Отметим, что сам Аршавин так не считает.

    «Зря он так! Из людей маленького роста хорошие полководцы получаются. Может, ему стоит попробовать все-таки? Андрей отличный парень на самом деле, хотя критики за последнее время на него много свалилось. У него хороший ум. Он далеко не глупый человек. Мне кажется, из него мог бы получиться тренер. Аршавин – абсолютно нормальный спортсмен. Взрывной, как и многие другие. Без своего характера он просто не сделал бы такой карьеры.

    Абсолютно несправедливы нападки на него! В победе «Зенита» в Кубке УЕФА и полуфинале сборной на Евро-2008 – огромнейшая заслуга Аршавина. Это один из самых титулованных и ярких российских футболистов за последние 25 лет. Рядом только Аленичев – за счет Лиги чемпионов. Человек десятилетку дарил радость болельщикам, а его в один момент с грязью смешали. У нас в стране любят или нищих, или мертвых. К этому нельзя быть готовым, но по факту так и есть», — сказал Адамов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.10.2016 09:35
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 6 октября 2016, 12:09

      До тех пор, пока не попробует себя в роли тренера, никто не узнает его это или нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 6 октября 2016, 11:30

      Похоже это просто не Андрюхина тема, не всем хорошим игрокам становиться тренерами. Есть много сфер куда талантливый человек может приложить свои способности.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 6 октября 2016, 10:59

      он умный но физики ему всегда не хватало... 20 минут побегал и всё пешком 25

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL > BAIv 6 октября 2016, 12:17

      С Голландией носился как угорелый,даже в дополнительное время.С Ливерпулем на 90 минуте полетел в контратаку забивать четвёртый мяч.Короче,если Андрюха хотел,он всегда находил силы для ускорения.Другое дело,что не всегда хотел)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > ZENIT GOAL 6 октября 2016, 13:06

      С Голландией за 120 минут полностью выложился. На испанцев поэтому его и не хватило. А хороший тренер из него получился бы. Такое видение поля и понимание игры, это как раз то что надо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 6 октября 2016, 10:53

      Не а правда, а почему бы и нет? Только ему это не надо. Что молодая жена есть, деньги есть, зачем ещё что-то. А по сути мог бы получиться хороший и играющий тренер. И мотивировать, и ругать, и хвалить он может, да и на собственном примере может элементы показывать. Но главное что это ему самому не надо сейчас.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 6 октября 2016, 10:51

      нет от него никаких ожиданий и это его проблемы.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 6 октября 2016, 10:34

      Если он маленького роста будет хорошим тренером. Логика, конечно!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3470

      FRZZ 6 октября 2016, 10:17

      Что за неграмотные журналисты пошли........... И по всей видимости корректировать их некому.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -66

      prosport69 > FRZZ 6 октября 2016, 10:27

      Не всегда успеваем вовремя заметить это все, увы. Поправили, спасибо за критику

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3470

      FRZZ > prosport69 6 октября 2016, 19:28

      В лиге Европы в группе J указано 5 команд ???? Уже месяц, если не больше. И не замечает никто.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      baddy 6 октября 2016, 10:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Адамов он же Адамюк, сам не далекого ума поэтому и говорит про этого писклявого гуманоида, что у того ума палата.

      -7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 6 октября 2016, 09:51

      Кто это такой адамюк

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +767

      товрос > MEHROJ ЗЕНИТ 6 октября 2016, 09:55

      это который играл в РОСТОВЕ и ваш ЗЕНИТ очень хотел купить его ,а он ушел в МОСКВУ

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > MEHROJ ЗЕНИТ 6 октября 2016, 11:47

      Кала нча, вроде за коней бегал

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      MaAaXxX 6 октября 2016, 09:42

      Админы опять опечатка!!!сколько можно уже!!!АДАМЮК жесть)))

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11