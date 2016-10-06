Кавазашвили: «Через четыре года Черчесов сделает великолепную сборную»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили верит в то, что у нового наставника сборной России Станислава Черчесова получится создать достойную команду к чемпионату мира-2018.

– Селихов из «Амкара» и Лунев из «Уфы» достойны получить приглашение от Черчесова?

– Я не имею права советовать главному тренеру. Он сам в прошлом голкипер, разберется. Могу сказать одно: если ему дадут время, через четыре года Черчесов сделает великолепную сборную!