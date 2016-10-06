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    Кавазашвили: «Через четыре года Черчесов сделает великолепную сборную»

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили верит в то, что у нового наставника сборной России Станислава Черчесова получится создать достойную команду к чемпионату мира-2018.

    – Селихов из «Амкара» и Лунев из «Уфы» достойны получить приглашение от Черчесова?

    – Я не имею права советовать главному тренеру. Он сам в прошлом голкипер, разберется. Могу сказать одно: если ему дадут время, через четыре года Черчесов сделает великолепную сборную!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.10.2016 06:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +508

      triton004 6 октября 2016, 13:18

      Значит сборная заблистает только на чемпионате Европы!? Бля опять-таки провал...

      0
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      Рейтинг: +217

      Salamоn 6 октября 2016, 09:15

      Если не уволят и поработать дадут

      0
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      Рейтинг: +281

      serhz 6 октября 2016, 08:51

      За четыре года у нас сменится три тренера , так как Черчесов не выйдет по традиции из группы 2018 г -следующий не выведет на Европу 2020 г и будет очередной спаситель , как то так дорогой Анзор !!

      2
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      Рейтинг: +69

      Tekken3 6 октября 2016, 07:47

      через 4 года поздно уже будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6135

      subbotaspartak 6 октября 2016, 07:07

      Через 4 года здесь будет город сад,
      В чемпионате мира нам через 2 играть

      3
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