Надписи про 34 чемпионства «Ювентуса» на его стадионе будут закрыты на время матча Италия –Испания

В четверг в Турине на стадионе «Ювентуса» состоится матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между сборными Италии и Испании.

Федерация футбола Италии приняла решение закрыть на время встречи надписи о 34 чемпионствах «Ювентуса», размещенные на входных тоннелях.

Напомним, в результате коррупционного скандала в итальянском футболе в 2006 году «Ювентус» был лишен двух титулов, и официальное количество чемпионств туринцев – 32. Клуб по-прежнему не признает наказание справедливым, настаивая на цифре 34.