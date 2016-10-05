Вентура: «В матче с Испанией нас ждут испытание и красивая игра»

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура поделился ожиданиями накануне матча отбора на ЧМ-2018 против команды Испании.
«У меня есть ясное ощущение, что Испания продвинулась вперед в отношении тактики. Это было видно и в товарищеской игре с Бельгией, и в первом матче квалификации.
Но подлинные перемены произошли в ментальности этой команды: теперь мастерство соединяется с энтузиазмом и раскрепощенностью.
В этом матче нас ждут интересное испытание и красивая игра», – сказал Вентура.
Источник: Corrieredellosport