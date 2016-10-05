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    Лопетеги: «Коста выйдет на матч с Италией в стартовом составе»

    Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги заявил, что нападающий Диего Коста начнет матч отбора на ЧМ-2018 против команды Италии в стартовом составе.

    «Завтра Диего Коста сыграет. Мы решили, что должны выставить сильнейший состав на такую игру.

    Мы не уделяли много внимания матчу Италия – Франция, это была товарищеская игра. Италия много лет использует одну философию игры и отличных футболистов. Матч будет трудным.

    Мората – прекрасный игрок, которому знакомы серьезные требования по выступлениям за «Реал». Он дает нам возможность выбора», – сказал Лопетеги.

    Источник: Goal.com

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    05.10.2016 22:22
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