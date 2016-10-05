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Лев высказался против расширения ЧМ до 48 команд

5 октября 2016, 22:00
5

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал идею ФИФА расширить чемпионат мира до 48 команд вместо нынешних 32.

«На чемпионатах мира и Европы должны выступать лучшие команды. Если продолжать увеличивать количество участников, то это приведет к снижению качества турнира. По моему мнению, со спортивной точки зрения, 32 команды – это идеально для ЧМ.

Нужно понимать, что качество футбола в долгосрочной перспективе пострадает. Нужно быть осторожными и не перегнуть палку», – приводит слова Лева Deutsche Welle.

Напомним, с вопросом расширения ЧМ ФИФА намерена определиться к 2017 году.

Источник: Бомбардир.ру
Весь мир Германия Лев Йоахим
Комментарии (5)
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acer2003
1475696867
Точно !
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Black Giz
1475697559
Ни дать, ни взять. Все верно сказано. Я то же этот бред не поддерживаю.
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SunRomeS
1475698300
Куда еще больше то? Все правильно сказал.
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er234wed
1475703219
А вы в курсе что очистка печени помогает полностью оздоровить организм, и увеличить продолжительность жизни. После очистки я стала чувствовать себя моложе, исчезли мешки под глазами, кожа стала боле чистой и гладкой, значительно усилилась выносливость и работоспособность и на лице стала выглядеть моложе. Очистка печени устраняет последствия алкоголя, вредной пищи, интоксикаци и воспаления. Вот сами почитайте, если не верите — htp:/vk.me/leviron
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simoron81
1475724533
конечно правильно 32идеально
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