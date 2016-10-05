Лев высказался против расширения ЧМ до 48 команд

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал идею ФИФА расширить чемпионат мира до 48 команд вместо нынешних 32.

«На чемпионатах мира и Европы должны выступать лучшие команды. Если продолжать увеличивать количество участников, то это приведет к снижению качества турнира. По моему мнению, со спортивной точки зрения, 32 команды – это идеально для ЧМ.

Нужно понимать, что качество футбола в долгосрочной перспективе пострадает. Нужно быть осторожными и не перегнуть палку», – приводит слова Лева Deutsche Welle.

Напомним, с вопросом расширения ЧМ ФИФА намерена определиться к 2017 году.