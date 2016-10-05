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    Ди Мария: «Я действительно задумывался об уходе из сборной, как и Месси»

    Полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария прокомментировал возвращение Лионеля Месси в национальную команду и признался, что сам думал о завершении международной карьеры.

    Напомним, Месси заявил об уходе из сборной после поражения в финале Кубка Америки-2016 от сборной Чили, однако позже поменял решение.

    «Я думал, что Лео не вернется, что это было продуманное решение. Оказалось, что он сказал это сгоряча. Подобные мысли иногда посещают. Это был тяжелый момент для нас и наших семей, и я сам действительно думал об уходе. Жена и отец убедили меня остаться.

    Мне тяжело думать о своих травмах. В последний раз, когда это случилось, я рассмеялся, потому что поверить было невозможно. Я говорил с семьей и всерьез собирался обратиться к психологу», – сказал Ди Мария.

    Источник: Foxsports.com

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    05.10.2016 21:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 6 октября 2016, 01:10

      Задумал, уходи...

      0
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      Рейтинг: +67

      Iskandero 6 октября 2016, 00:44

      Ну ди марии тоже не особо долго осталось

      0
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      Рейтинг: +10

      er234wed 6 октября 2016, 00:32

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      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 6 октября 2016, 00:22

      ещё всё переди...

      0
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      Рейтинг: +71

      Ден61 6 октября 2016, 00:11

      И похоже что все.

      0
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      Рейтинг: +21

      Den4ik111 5 октября 2016, 22:44

      Да уж, еще один проигрыш в финале и они точно уйдут

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