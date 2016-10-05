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    Шевченко не планирует вызывать в сборную Украины игроков из России

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил украинским фанатам, которые выступают против натурализации и вызова в национальную команду игроков из российской Премьер-лиги, что просто не видит таких игроков на данный момент.

    «У меня нет этой проблемы. Нет игроков из чемпионата России, которых я планирую вызывать. И нет иностранцев, которых можно привлечь в сборную. Отсутствие в команде Девича и Будковского? Здесь нет политики, сразу говорю», – сказал Шевченко.

    Матч второго тура отборочного этапа чемпионата мира-2018 Турция – Украина состоится 6 октября.

    Источник: ua.tribuna

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    05.10.2016 11:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 5 октября 2016, 18:16

      3:0!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Erast_Fandorin_51RUS 5 октября 2016, 14:59

      А как же Тарас Михалик? Человек немало за сборную поиграл. Так что даже Шева под политику *удаков прогнулся...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +445

      aurora5858 5 октября 2016, 13:37

      Политика везде- общий психоз.

      5
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