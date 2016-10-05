Шевченко: «Времена Лобановского позади»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о работе в национальной команде. Он заявил, что все решения в команде принимает он лично, основываясь на работе своих помощников.

«Рауль Рианчо – это человек, который входит в тренерский штаб сборной, специалист, на которого я надеюсь. Он мне очень сильно помогает. Также как Мауро Тассотти, Андреа Малдера и тренер вратарей Педро Харо. Всех этих людей в команду я приглашал лично, поэтому понятно, что мы делаем общее дело. Каждый из ассистентов предоставляет мне информацию и помогает. Но все решения по сборной принимаю я лично.

Мы ставим перед собой задачу отойти от предыдущих моделей подготовки сборной. Во времена Лобановского-тренера в сборной был базовый клуб «Динамо», которым тоже руководил Валерий Васильевич. Эти времена позади. Сейчас команда состоит обычно из игроков четырех-пяти украинских и пары-тройки зарубежных клубов. Изменилась специфика подготовки.

Есть важное в наследстве великого тренера, что так и не удалось воплотить на практике. Это создать пирамиду подготовки сборных команд, чтобы ребята разных возрастов тренировались по общим принципам и требованиям. Это нам еще предстоит построить», – рассказал Шевченко.

Матч второго тура отборочного этапа чемпионата мира-2018 Турция – Украина состоится 6 октября.