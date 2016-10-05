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    Газзаев: «Без натурализации игроков для сборной России мы не обойдемся»

    Депутат Государственной Думы РФ и бывший кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев считает, что натурализация игроков пойдет на пользу сборной России.

    «Я думаю, что без натурализации игроков для сборной России мы не обойдемся. Считаю, есть шесть железных позиций в сборной, которые отвечают самым высоким требованиям.

    Нужно определить позиции, на которые требуются натурализация. К Кубку Конфедерации у нас на 90% должен быть сформирован состав сборной на чемпионат мира-2018», – заявил Газзаев.

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    05.10.2016 10:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +445

      aurora5858 5 октября 2016, 20:46

      Согласен. Другого Варианта - нет. Посмотрите так и будет. И все будут - РАДЫ.

      0
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 5 октября 2016, 17:57

      Нормальный подход, только надо набирать Высокого уровня, а не тех кого попало, кого выбросили другие.

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 5 октября 2016, 16:17

      Пусть лучше свои позорятся, чем бразильцы да немцы! И как то непатриотично это слышать от депутата то! А как же импортозамещение и вообще Россия?

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 5 октября 2016, 15:16

      Во раскукарекался: "Должен быть". Сидел бы там в думе и спал бы со всеми.

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 5 октября 2016, 13:49

      Ещё один маразматик...

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      Рейтинг: +8122

      nik55 5 октября 2016, 12:28

      очередной бред

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