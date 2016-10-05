Газзаев: «Без натурализации игроков для сборной России мы не обойдемся»

Депутат Государственной Думы РФ и бывший кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев считает, что натурализация игроков пойдет на пользу сборной России.

«Я думаю, что без натурализации игроков для сборной России мы не обойдемся. Считаю, есть шесть железных позиций в сборной, которые отвечают самым высоким требованиям.

Нужно определить позиции, на которые требуются натурализация. К Кубку Конфедерации у нас на 90% должен быть сформирован состав сборной на чемпионат мира-2018», – заявил Газзаев.