Руни: «Рэшфорд станет настоящей суперзвездой»

Капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни считает Маркуса Рэшфорда настоящей восходящей суперзвездой мирового футбола.

«Маркус отлично показывает себя на тренировках. Он является одним из классных игроков в мировом футболе на данный момент. У меня нет сомнений, что если он не будет сбавлять, то станет настоящей суперзвездой.

С момента первого появления на поле он показывает себя с лучшей стороны. Он полностью заслужил вызова в сборную», – приводит слова Руни Sky Sports.

18-летний Рэшфорд получил вызов в национальную команду на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Мальты (8 октября) и Словении (11 октября).