Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Дибала: «То, что пишут про меня и «Барселону», бессмысленно. Я близок к продлению контракта»

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал о том, что в скором времени рассчитывает продлить контракт с клубом. Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Барселона».

    «То, что газеты пишут насчет «Барселоны», бессмысленно. Трансферный рынок закрыт, а я близок к продлению контракта с «Ювентусом».

    Попадание в состав «Ювентуса» позволило мне вырасти как на поле, так и вне его. Вот почему я здесь, в сборной Аргентины.

    Играть с Месси – это мечта, которая стала реальностью, как и возможность выступать рядом с Буффоном, лучшим вратарем в истории футбола», – сказал Дибала.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2016 01:03
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -16

      bandini 6 октября 2016, 02:46

      Дибала мог бы здорово усилить "Барпселону".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 5 октября 2016, 20:29

      это хорошо если говоришь правду

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11