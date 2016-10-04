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  • Обамеянг: «Отец вел переговоры с «Манчестер Сити» этим летом, но я хочу в «Реал»

Обамеянг: «Отец вел переговоры с «Манчестер Сити» этим летом, но я хочу в «Реал»

4 октября 2016, 18:08
2

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что этим летом имел предложение от «Манчестер Сити», однако сам он планирует перейти в мадридский «Реал». Также футболист сказал, что им интересовался «ПСЖ».

«Мой отец вел переговоры с «Манчестер Сити», но они ни к чему не привели. Знаю об интересе «Реала», но мне грустно, что он не носил особой конкретики. Я сказал своему деду, что однажды выйду в футболке мадридского клуба и забью в его честь. «Реал» действительно в моем сердце. Прямо сейчас у меня нет особого желания возвращаться во Францию. Но у «ПСЖ» есть амбиции на победу в Лиги чемпионов, поэтому они могут быть заинтересованы в таком игроке, как я», – заявил нападающий Onze Mondial.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Реал Боруссия Д ПСЖ Обамеянг Пьер-Эмерик
Комментарии (2)
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kotmyshka
1475596342
Мальчик. Хочешь в Тамбов?
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de bruyne
1475603530
Реалу нужен игрок уравня агуэро а не мальчик...
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