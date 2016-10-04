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    «Ювентус» оценил Витселя в 6 миллионов

    Руководство «Ювентуса» готово в январе возобновить переговоры с «Зенитом» о трансфере полузащитника Акселя Витселя. Сумма трансфера 27-летнего хавбека сборной Бельгии может составить около 5-6 миллионов евро. В случае, если «Зенит» не согласится на продажу за эту сумму, то в Турине готовы подождать до окончания контракта Витселя с российским клубом.

    Прошедшим летом «Ювентус» предлагал за бельгийца 18 миллионов евро и 3 миллиона в качестве бонусов.

    Источник: Football Italia

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    04.10.2016 11:58
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +483

      headdevil 4 октября 2016, 20:46

      Смысл продавать за 6, когда может реально помочь в ЛЧ попасть, а там заработать можно гораздо больше. В Юве он на лавку сядет, как мне кажется.

      0
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 4 октября 2016, 19:52

      возможный переход в стиле Маротты.6 лямов да еще с рассрочкой на пару лет..не удивлюсь.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 4 октября 2016, 19:08

      "Шесть миллионов евро за Витселя?" - удивлённо отреагировал Миллер. "Да это цена моего ежедневного полдника!" - добавил он, ехидно улыбаясь, и подмигивая длинноногой секретарше, чья заработная плата в пятьсот раз превышала оклад обычного школьного учителя.

      0
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      Рейтинг: +1496

      GM 4 октября 2016, 17:32

      Обычная итальянская история.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: 0

      Андрей Владимирович 4 октября 2016, 16:27

      продлят кантракт и сольют за что хотели

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 октября 2016, 16:13

      Торг неуместен!!!......продайте пока есть покупатель)))

      0
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      Рейтинг: +236

      Pilottt 4 октября 2016, 14:51

      Маловато что-то

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 4 октября 2016, 14:35

      зина в очередной раз обосралась

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 4 октября 2016, 14:25

      15 лямов потерять, за 20 матчей, вообще шикарно, в стиле зени... Каждый матч патлатого обходится в 750к, не учитывая ещё его зп... А пользу он приносит явно не на эти деньги... В общем бабла народного немерено вот и не считают скоты...

      -2
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      ...
      Рейтинг: +332

      семечкин > Gek Dement 4 октября 2016, 15:39

      то есть, ты считаешь, что если Зенит поимел бы Юве на сделке с Витселем, то это нормальный ход.... А если Юве поимеет Зеню, то Земля закрутится назад и снова начнётся лето???
      Если продавец и покупатель относятся друг к другу с уважением, то они всегда договорятся, потому что оба знают цену на товар, будь то алмазы или арбузы....
      А если кто-то из них держит другого за лоха и в этом он ошибается, то сделки не будет... если продают алмазы, то продавец может и не потерять ничего, а вот если арбузы, то продавец останется без денег и с кучей гнилой слизи.....
      Не нужно считать Питер пупом Земли и счастье придёт)))

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Gek Dement 4 октября 2016, 16:39

      в стиле зени тратить народное бабло на всяких хульков да витселей.... 100 лямов напомню... брали их под типо "минимум полуфинал ЛЧ"... В итоге с жалкими понтами, зеня кое-как до 1/8 доковыривал... Во-вторых у Витселя по контракту меньше года и 21 лям за него, это было отличным предложением, в январе будет 6, разница в 15 лямов чуешь, не? Или у вас там все мажорики что 15 лямов за полгода это вообще хрень собачья?

      0
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 > ivanthebest 4 октября 2016, 16:45

      считай свои бабки под матрасом

      -2
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      Рейтинг: +1496

      GM > ivanthebest 4 октября 2016, 17:33

      Вот мясным бы лучше всего было просто молчать в тряпочку по поводу трансфертных удач, но нет, словесное недержание - родовое проклятие мясных :)

      -2
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      ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Gek Dement 4 октября 2016, 20:23

      в каком месте вы его продлите? Когда команда уже второе т.о обещает его отпустить и не отпускает, подкладывая свинью в самый последний момент... И ты полагаешь что после этого он будет продлевать контракт? Наивный. Более чем уверен зимой Витсель смотает с зени и перекрестится, что вырвался из этого клуба, где подстава сплошь и рядом...
      P.S. И да, диплом имеется, в отличие от вашего неоконченного школьного...

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      Рейтинг: +332

      семечкин > Gek Dement 5 октября 2016, 19:52

      вот теперь послушай сказку про продажу Витселя)))

      сейчас Витсель стоит 5 миллионов, летом -бесплатно уйдёт...

      но согласимся с твоим раскладом, что Витсель продлевает контракт и уходит за 35 миллионов....

      то есть подпись Витселя сегодня стоит 30 миллионов!!! и ты думаешь, что Витсель БЕСПЛАТНО ПРОДАСТ ЭТУ ПОДПИСЬ ЗЕНИТУ?)))))

      тому самому Зениту, который его кинул в августе с Ювентусом???

      есть 2 варианта:

      1. За подписание контракта Зенит заплатит Витселю 20-25 миллионов и потом его продаст за 35( как ты хочешь)

      2. За неподписание контракта Ювентус заплатит Витселю 20-25 миллионов и купит его зимой за ПЯТЬ!

      В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ВЫИГРАЕТ ВИТСЕЛЬ, А ЗЕНИТ будет иметь от сделки от пяти до десяти миллионов)))

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      Рейтинг: -176

      Шнюхинс 4 октября 2016, 13:53

      яйца болят

      -1
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > Шнюхинс 4 октября 2016, 14:30

      найди бабу

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