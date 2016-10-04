«Ювентус» оценил Витселя в 6 миллионов

Руководство «Ювентуса» готово в январе возобновить переговоры с «Зенитом» о трансфере полузащитника Акселя Витселя. Сумма трансфера 27-летнего хавбека сборной Бельгии может составить около 5-6 миллионов евро. В случае, если «Зенит» не согласится на продажу за эту сумму, то в Турине готовы подождать до окончания контракта Витселя с российским клубом.

Прошедшим летом «Ювентус» предлагал за бельгийца 18 миллионов евро и 3 миллиона в качестве бонусов.