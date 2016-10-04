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Итоги Конкурса прогнозов: Мехдин стал победителем сентябрьского сезона

4 октября 2016, 10:43
9

Сезон «Сентябрь – 2016» Конкурса прогнозов завершен. В этом месяце участники делали ставки на матчи РФПЛ, ФНЛ, английского, испанского, французского, бразильского чемпионатов, на матчи Бундеслиги, а также на игры Лиги чемпионов и Лиги Европы. И вот наши победители.

Первое место в этом сезоне занял Мехдин. Он сделал 1879 ставок со средним коэффициентом 2,2 и заработал 980488 очков рейтинга. Он выиграл наушники iSport Strive от Monster и о своем везении сможет рассказать в интервью «Бомбардиру».

На второй строчке в таблице – Alimpasha с результатом в 954022 очков рейтинга. Его приз – книга известного спортивного журналиста Игоря Рабинера о Леониде Слуцком, а также новый альбом и бокс наклеек из коллекции FIFA 365 от Panini.

Третье место занял победитель прошлого сезона roman230582, он смог заработать 917281 очков рейтинга. И он выиграл книгу бывшего пресс-атташе сборной России Ильи Казакова «Foot'больные люди»с автографом автора, а также приз от Panini.

На четвертой и пятой строчке - mishavandit и lex_ex. Их призы – альбом FIFA 365 и бокс наклеек от Panini.

Кроме того, 100 лучших игроков Конкурса прогнозов, которые заняли первые сто мест в первом дивизионе, получают по 300 бонусных бустеров каждый. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба!

Поздравляем победителей! Чтобы получить свой приз, напишите нам на bets@bombardir.ru до 11 октября с темой письма «КП. Сентябрь».

Если вы нашли себя в списке ТОП-100 и хотите получить бонусные бустеры, напишите нам на bets@bombardir.ru с темой письма «КП.Бустеры», указав в письме название вашей команды в «11х11» и ID.

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Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

Новый сезон Конкурса прогнозов стартует уже сегодня! Подробная информация о новом сезоне и призах появится чуть позднее.

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (9)
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АлёшкА91
1475572275
Поздравляю всех победителей!!! Молодцы, всем удачи в новом сезоне.
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ПФК ЦСКА Моscow
1475584381
кому нужны бустеры обращайтесь)
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Iskandero
1475584843
Поздравляю победителей!!!
Ответить
VIPded
1475595645
Мехдин молодчага!!! Отличный финиш сезона!
Ответить
лёха72
1475654498
бустеры в 11х11 не начисляются 300 обещали если в сотке....пусто
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Опорник84
1477980736
Играл впервые, закончил сезон 71! По моему неплохо! Всем удачи!
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