Итоги Конкурса прогнозов: Мехдин стал победителем сентябрьского сезона

Сезон «Сентябрь – 2016» Конкурса прогнозов завершен. В этом месяце участники делали ставки на матчи РФПЛ, ФНЛ, английского, испанского, французского, бразильского чемпионатов, на матчи Бундеслиги, а также на игры Лиги чемпионов и Лиги Европы. И вот наши победители.

Первое место в этом сезоне занял Мехдин. Он сделал 1879 ставок со средним коэффициентом 2,2 и заработал 980488 очков рейтинга. Он выиграл наушники iSport Strive от Monster и о своем везении сможет рассказать в интервью «Бомбардиру».

На второй строчке в таблице – Alimpasha с результатом в 954022 очков рейтинга. Его приз – книга известного спортивного журналиста Игоря Рабинера о Леониде Слуцком, а также новый альбом и бокс наклеек из коллекции FIFA 365 от Panini.

Третье место занял победитель прошлого сезона roman230582, он смог заработать 917281 очков рейтинга. И он выиграл книгу бывшего пресс-атташе сборной России Ильи Казакова «Foot'больные люди»с автографом автора, а также приз от Panini.

На четвертой и пятой строчке - mishavandit и lex_ex. Их призы – альбом FIFA 365 и бокс наклеек от Panini.

Кроме того, 100 лучших игроков Конкурса прогнозов, которые заняли первые сто мест в первом дивизионе, получают по 300 бонусных бустеров каждый. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба!

Поздравляем победителей! Чтобы получить свой приз, напишите нам на bets@bombardir.ru до 11 октября с темой письма «КП. Сентябрь».

Если вы нашли себя в списке ТОП-100 и хотите получить бонусные бустеры, напишите нам на bets@bombardir.ru с темой письма «КП.Бустеры», указав в письме название вашей команды в «11х11» и ID.

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

Сыграть Вконтакте

Скачать игру в Google Play

Скачать игру в App Store

Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

Новый сезон Конкурса прогнозов стартует уже сегодня! Подробная информация о новом сезоне и призах появится чуть позднее.