Иско: «Не собираюсь просить «Реал» продлить контракт»

Полузащитник мадридского «Реала» Иско спокойно относится к тому, что клуб не торопится предлагать ему новое соглашение.

«Я не думал об этом. Со мной никто не связывался, так что я спокоен на этот счет. Для меня сейчас важнее сконцентрироваться на каждодневной работе.

Да, мне кажется немного странным, что со мной не обсуждали этот вопрос. Но сам я не собираюсь просить «Реал» продлить мой контракт. Думаю, что здесь инициативу должен проявлять клуб», – считает футболист.

Стоит отметить, что действующее соглашение Иско с «Реалом» рассчитано до середины 2018 года.