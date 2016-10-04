Аджоев: «Смолов проиграл конкуренцию как Кокорину, так и Кураньи»

Было бы интересно посмотреть на них, и на Смолова если бы остался он, но рад что Федор сейчас прогрессирует, надеюсь что когда то как и наш Саша Сапета, Вова Рыков, Люк, он вернется в наш клуб, очень бы этого хотелось!
Бывший спортивный директор московского «Динамо» Гурам Аджоев считает, что форвард «Краснодара» Федор Смолов прибавил после ухода из столичного клуба.
«Как «Динамо» потеряло Смолова? Он, безусловно, в последнее время сильно прибавил. Забивает много голов как за сборную, так и за клуб, и за улучшение своей игры он должен быть также благодарен как мне, так и Станиславу Черчесову, потому что именно благодаря нам он оказался в «Урале», начал там забивать и прибавлять. Затем он перешел в «Краснодар» и начал стабильно привлекаться в сборную. Но это все было после, на тот момент он проигрывал конкуренцию как Кокорину, так и Кураньи.
Кто из звезд мог оказаться в «Динамо» и не оказался? Фэйр-плей немного тормознул нас при переходе Жиньяка – он уже должен был прилететь, мы договорились. М’Вила тоже тренировался с «Динамо» месяц. И австрийский левый защитник Кристиан Фукс, который сейчас играет за «Лестер», мог оказаться у нас, была такая договоренность», – рассказал Аджоев.
В текущем сезоне Смолов провел в Премьер-лиге восемь матчей, в которых отметился восемью голами, а так же заработал одно предупреждение.