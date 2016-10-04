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    Аджоев: «Смолов проиграл конкуренцию как Кокорину, так и Кураньи»

    Бывший спортивный директор московского «Динамо» Гурам Аджоев считает, что форвард «Краснодара» Федор Смолов прибавил после ухода из столичного клуба.

    «Как «Динамо» потеряло Смолова? Он, безусловно, в последнее время сильно прибавил. Забивает много голов как за сборную, так и за клуб, и за улучшение своей игры он должен быть также благодарен как мне, так и Станиславу Черчесову, потому что именно благодаря нам он оказался в «Урале», начал там забивать и прибавлять. Затем он перешел в «Краснодар» и начал стабильно привлекаться в сборную. Но это все было после, на тот момент он проигрывал конкуренцию как Кокорину, так и Кураньи.

    Кто из звезд мог оказаться в «Динамо» и не оказался? Фэйр-плей немного тормознул нас при переходе Жиньяка – он уже должен был прилететь, мы договорились. М’Вила тоже тренировался с «Динамо» месяц. И австрийский левый защитник Кристиан Фукс, который сейчас играет за «Лестер», мог оказаться у нас, была такая договоренность», – рассказал Аджоев.

    В текущем сезоне Смолов провел в Премьер-лиге восемь матчей, в которых отметился восемью голами, а так же заработал одно предупреждение.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.10.2016 08:15
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 5 октября 2016, 23:02

      Было бы интересно посмотреть на них, и на Смолова если бы остался он, но рад что Федор сейчас прогрессирует, надеюсь что когда то как и наш Саша Сапета, Вова Рыков, Люк, он вернется в наш клуб, очень бы этого хотелось!

      0
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      Рейтинг: +1171

      Argon 5 октября 2016, 19:47

      "... ведь будь на его месте более профессиональный человек, мне вряд ли бы удалось уйти из «Динамо» свободным агентом» - Смолов ответил.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +87

      Polilux 4 октября 2016, 21:44

      Аджоев - вор ! Прошу больше его не вспоминать ни где ! Динамо сегодня и он - антогонисты !

      1
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      Рейтинг: +9

      Iserb 4 октября 2016, 16:33

      Блин, все сплошь иностранцы! Это ж Динамо из Москвы! Ну неужели нельзя поискать и найти своих? Такой футбол мне лично не нужен!
      А Спартак? Раньше его называли народной командой... А сейчас это международная команда. Больно смотреть, как деградирует отечественный футбол

      -1
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 4 октября 2016, 14:55

      И где они теперь? Как играют? Вспомнила бабка як девкой была!

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > Krasnodar 123 4 октября 2016, 16:37

      Кураньи почти пенсия,кокорин основа зенита и в последнее время набирает форму.
      Да и сравнивать сейчас и вчера не корректно, на тот момент кураньи и кокорин были лучше и это факт,потом смолов просто обосрался в анжи,а сейчас попал в "свой клуб" как говорится.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 > zagrizlik 4 октября 2016, 18:47

      ТАК ВСПОМНИЛА БАБКА ЯК ДЕВКОЙ БЫЛА? ИЛИ ГДЕ? ЕЩЕ ВСПОМНИЛ-БЫ ПРО ГОРШКИ В ДЕТСКОМ САДУ!

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > Krasnodar 123 5 октября 2016, 22:20

      Так разговор и интервью про прошлое,а не про сейчас...Ты хоть его прочитал,прежде,чем писать...или написать ради нассать?

      0
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      Рейтинг: +22

      Alexdrill 4 октября 2016, 12:02

      Сидит тупо говорит какой он "не хороший спорт директор" и тупо сам об этом не понимает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 4 октября 2016, 10:45

      Это и к лучшему

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +332

      семечкин 4 октября 2016, 10:02

      ну, теперь понятно, кому Феде всю оставшуюся жизнь быть благодарным....
      стало быть не своим тренерам с детской школы и до сегодняшнего дня Федя должен магарычи ставить за свою карьеру, а тренеру сборной и какому-то продавцу мандаринов и по совместительству спортивному директору...

      3
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 4 октября 2016, 09:47

      А мы то как благодарны тебе за мусор впердиве))))

      -2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 4 октября 2016, 08:56

      А сейчас Кокорин проигрывает конкуренцию Смолову в сборной

      8
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