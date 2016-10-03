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    Вайсс не сможет сыграть в матчах отбора ЧМ-2018 по причине собственного ареста

    По информации Daily Record, хавбек сборной Словакии Владимир Вайсс лишился возможности сыграть за национальную команду со Словенией и Шотландией по причине собственного ареста. 26-летний футболист был помещен под стражу правоохранительными органами Братиславы из-за отказа пройти тест на алкоголь.

    «Неважно, виновен он или нет, его не будет в составе команды на два ближайших матчах. Нам нужна спокойная атмосфера при подготовке к играм. Он входит в число ключевых футболистов, но у Словакии и без него хватает качественных игроков», – сказал главный тренер сборной Словакии Ян Козак.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2016 22:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 4 октября 2016, 05:29

      уважительная причина ))

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