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    Дешам: «Я не намерен подстраивать сборную Франции под Погба»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отметил, что не будет перестраивать игру команды для удобства полузащитника Поля Погба. По словам наставника, хавбек должен уметь играть на любой позиции в средней линии.

    «Погба обязан уметь играть и немного выше, и немного глубже. Я не намерен подстраивать под него игру всей команды. Несомненно, он является важной частью коллектива, но умение адаптироваться никто не отменял. При игре в три хавбека, Погба получает больше свободы впереди. Тем не менее, его качеств хватает, чтобы поддерживать и атаку, и оборону. В «Ювентусе» он играл немного левее, несмотря на то, что не является левым полузащитником», – подчеркнул Дешам.

    Источник: Le Figaro

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    03.10.2016 19:45
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