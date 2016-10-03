Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Василий Титов: «Динамо» незачем менять Калитвинцева на кого-то другого»

    Член совета директоров «Динамо» и первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Василий Титов подчеркнул, что кадровый состав клуба претерпит некоторые изменения. При этом он заявил, что руководство бело-голубых устраивает результат, демонстрируемый командой под руководством главного тренера Юрия Калитвинцева.

    После 14-ти туров динамовцы возглавляют турнирную таблицу ФНЛ, имея в своем активе 35 очков.

    «Сейчас пришло новое руководство. Естественно, кого-то будут добирать, это нормальный процесс. Принципиально – кто генеральный директор, и кто главный тренер. У Калитвинцева хороший результат, зачем его менять?», – сказал Титов.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2016 19:06
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +379

      o33uk 4 октября 2016, 17:23

      Не сметь трогать Калитвинцева и команду вы уже с Кобелевым "угадали".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский 4 октября 2016, 16:45

      Оказывается, у Титова есть брат и его зовут Вася.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Polilux 3 октября 2016, 22:21

      Пьянь полная ! Но если остатки ума есть , Тренера оставят ! Хотя - Кто ещё не имел диведенды с Динамо !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 3 октября 2016, 21:17

      Менять тренера, когда команда на первом месте был полным бредом. Вот когда выйдут в Премьер тогда уж и пусть думают менять не менять

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11